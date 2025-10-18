Der SV Liesten 22 sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Nach 14 Minuten schoss Paul Langer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Assmann den Ball ins Netz.

1:1 für SV Liesten 22 und TuS Wahrburg – Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzwedeler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Langer (62. Hackfurt), O. A. Czaplinski, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Bastian (59. Subke), Müller (90. Beck), F. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler), V. B. Mateev, Paul, Glameyer

TuS Wahrburg: Henschel – Heim (67. Aslih), Assmann, Schnee, Radelhof, Heyder, Burghard, Schlegel, Klipp, Rundstedt (67. Rieke), Salemski

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55