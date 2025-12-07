Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV 51 Langenapel vor 52 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Wahrburg freuen.

Salzwedel/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Langenapel haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedeler besiegten das Team aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Peters das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. In der zweiten Halbzeit setzte Langenapel noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Peters.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TuS Wahrburg kassierte noch zweimal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem SV 51 Langenapel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Roese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+4). Damit war der Triumph der Salzwedeler entschieden. Der SV 51 Langenapel sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stolz, Roloff, Roese, Vierke, Bromann (81. Kamga Kamno), Beneke (46. Pokorny), Schulz, Peters, Meyer, Afanasew (79. Neuling)

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Assmann, Rundstedt, Salemski (46. Schulz), Schnee (62. Klipp), Wennrich, Burghard, Radelhof, Heim, Werle (81. Wennrich)

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52