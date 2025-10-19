Dem SSV 80 Gardelegen II glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Viktoria Uenglingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 48 Besuchern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 geboten. Die Gardeleger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Uenglingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Norman Lübke (SSV 80 Gardelegen II) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II führt mit 2:0 – 95. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Joel Härting, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+5). Die Gardeleger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lübke (90. Reiner), Kurpiers, Köhler (39. Giesecke), Kuthe, Zausch, Osmers, Bergener (81. Majewski), Härting, Lenz, Wulfänger

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Hunnius, Bierstedt, Ahrendt, Paulsen, Ahrendt, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Hunnius, Jandt, Arndt, Pfeiffer

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48