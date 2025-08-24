weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 1 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 1. Spieltag: Rossauer SV gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SSV 80 Gardelegen II

Ergebnis 1. Spieltag Rossauer SV gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SSV 80 Gardelegen II

Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Rossauer SV vor 239 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II freuen.

Aktualisiert: 25.08.2025, 08:51

Rossau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 239 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Rossauer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

Clemens Hannemann (Rossauer SV) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Rossau
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 1

Rossauer SV liegt in Minute 67 2:0 vorn

22 Minuten nach der Pause konnte Marlon Baik (Rossau) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Rossauer den Platz als Sieger. Die Rossauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Schröder, Hannemann (76. Worsch), Nowack, Rieger, Wilhelm, Elling, Brünicke, Baik, Henel, Noack
SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Giesecke, Bergener (76. Zausch), Osmers (88. Reiner), Wulfänger, Steindorf, Jallow (56. Lübke), Kurpiers, Lemme (46. Borchert), Lenz (72. Werner), Berezovskyi
Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239