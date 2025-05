Die Preussen Schönhausen erringten am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 175 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Viktoria Uenglingen.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 175 Besuchern auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Uenglingen mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Marven Jürgens traf für den Preussen Schönhausen in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Damian Ahrendt der Torschütze (21.).

21. Minute Preussen Schönhausen und SV Viktoria Uenglingen im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Viktoria Uenglingen musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Preussens Jürgens konnte seinem Team in Minute 41 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 24

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jürgens den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (51.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 82 handelten sich die Preussen Schönhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – SV Viktoria Uenglingen

Preussen Schönhausen: Lindner – Müller, Ehricke (55. Höhnke), Künnemann (68. Rosenhagen), Huth (76. Zepernick), Braunschweig, Stolze, Lemme (68. Bleis), Bröker (50. Tomru), Jürgens, Lecher

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Hunnius, Hesse, Liestmann, Ahrendt, Arndt, Jandt, Hunnius (80. Lubert), Ahrendt, Paulsen, Pieper (46. Kreisel)

Tore: 1:0 Marven Jürgens (11.), 1:1 Damian Ahrendt (21.), 2:1 Marven Jürgens (41.), 3:1 Marven Jürgens (51.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Karsten Fettback, Gino Loock; Zuschauer: 175