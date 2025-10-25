Der Möringer Sportverein errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Stendal/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Möringen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Möringerer schlugen das Team aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän.

In Minute 18 schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Christopher Schilling (32.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Minute 32: Möringer Sportverein mit 2:0 Vorsprung

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schilling (Möringer) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Möringer Sportverein hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, A. Eggert, Kumpe, Mayer, Dzierma (66. Köppe), L. Eggert, Bünnig (84. Drawehn), Hutsu, Schilling (75. Prüfer), Berr (84. Kuschmider)

SV 51 Langenapel: Peters – Afanasew, Roloff, Bromann, Meyer, Kamga Kamno (78. Schwerin), Atah (46. Pokorny), Stolz, Beneke, Neuling, Schulz (73. Siemann)

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48