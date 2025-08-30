Für den SV Viktoria Uenglingen endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 07 Klötze I mit 2:3 (1:2).

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der VfB 07 Klötze I am Samstag 2:3 (1:2) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Aber die Klötzer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Erik Marco Lehmann erzielt.

SV Viktoria Uenglingen und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Frederic Lange (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Mannschaft erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Bierstedt, J. Hunnius (39. Kreisel), B. Hunnius, Paulsen, Müller-Bollenhagen, Arndt, C. Ahrendt (77. Dräger), Jandt, D. Ahrendt, Pfeiffer

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, Mühl, Mangrapp (14. Banse), Maihack (72. Dannies), Lange, Gase (82. Dannies), Lehmann, Fuhrmann, Homeier, Gose (82. Michel)

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66