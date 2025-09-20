Deutlich unterlegen zeigte sich der TSV Brettin/Roßdorf I in der Partie gegen den Burger BC 08 I am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Vincent Schlitte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Die Burger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte noch einmal Gelb. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennert Gramelsberger (Burg) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl (83. Gronwald), J. P. Feuerherdt, Zander (80. Helm), Dauter, Müller, L. Lindemann (60. Harzendorf), J. Feuerherdt (46. Wicke), J. Papke, L. Lindemann (46. J. C. Papke), Tepper

Burger BC 08 I: Klötzer – Gramelsberger, Jürgen (55. Grisgraber), Kersten, Saage (46. Ulrich), Siebert (70. Baas), Thiede, Schlitte, Neumann (60. Schulz), Wegner (70. Hasan), Engel

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123