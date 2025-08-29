Kantersieg für den Burger BC 08 I: Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SV 51 Langenapel feiern. Vor 178 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Burg/MTU. 6:0 (3:0) in Burg: Ganze sechs Bälle hat das Team von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Freitag im Tor der Gegner aus Langenapel untergebracht.

Denis Neumann traf für den Burger BC 08 I in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (23.).

Burger BC 08 I führt mit 2:0 – 23. Minute

Dann verbuchten die Burger noch einen Erfolg. Marc-Andre Jürgen schoss und traf in Minute 42. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege traf in Spielminute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Teege, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (76.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede (59. Teege), Saage (59. Bartel), Schlitte (59. Wegner), Engel, Jürgen, Wehrmann (68. Rusche), Grisgraber, Ulrich (46. Kersten), Siebert, Neumann

SV 51 Langenapel: Schmidt – Atah (58. Glaetzer), Steding, Meyer, Peters, Neuling (70. Scholze), Scheuner, Bromann (46. Afanasew), Schulz (64. Stolz), Roese, Roloff (74. Hahn)

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178