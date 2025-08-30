Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VFC Plauen und die SG Union Sandersdorf am Samstag auseinander gegangen. 676 Zuschauer sahen das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Samyr Farkas für Sandersdorf traf und drei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 für VFC Plauen und SG Union Sandersdorf – Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Johan Martynets, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Plauener zu erreichen (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Schubert (60. Habermann Passionoto), Eichie (46. Kämpfer), Hussain (81. Greenham), Limmer, Martynets, De Moura Beal, Sponer, Plank (60. Winter), Tanriver, Haake

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (62. Stashenko), Brunner (82. Jauck), Nakano, Sponholz, Seifert, Sauer (62. Walter), Hamella, Exner (88. Mehnert), Wonneberger (82. Scheibe), Choschnau

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676