Der Quedlinburger SV errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Minute 86: Quedlinburger SV baut Führung auf 2:0 aus

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.). Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Hamann, Lindow (59. Hahn), Spannaus (36. Beti), Brunner, Deiters, Struckmeyer (39. Arbeiter), Rieneckert (38. Apel), Filippov, Pflug, Bode

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Stretzel (61. Wachsmuth), Festerling, Keck (85. Bressel), Rogacki, Lüderitz (76. Weidner), Trute (86. Boje), Niehoff, Keil, Braitmaier

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65