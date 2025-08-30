weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 3 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 2. Spieltag: Quedlinburger SV gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SV Darlingerode/Drübeck

Ergebnis 2. Spieltag Quedlinburger SV gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SV Darlingerode/Drübeck

Der Quedlinburger SV errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

30.08.2025, 16:50

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Quedlinburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 2

Minute 86: Quedlinburger SV baut Führung auf 2:0 aus

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.). Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Hamann, Lindow (59. Hahn), Spannaus (36. Beti), Brunner, Deiters, Struckmeyer (39. Arbeiter), Rieneckert (38. Apel), Filippov, Pflug, Bode
SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Stretzel (61. Wachsmuth), Festerling, Keck (85. Bressel), Rogacki, Lüderitz (76. Weidner), Trute (86. Boje), Niehoff, Keil, Braitmaier
Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65