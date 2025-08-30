Ergebnis 2. Spieltag Quedlinburger SV gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SV Darlingerode/Drübeck
Der Quedlinburger SV errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.
Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.
Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.
Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 2
Minute 86: Quedlinburger SV baut Führung auf 2:0 aus
Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.). Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck
Quedlinburger SV: Bachor – Hamann, Lindow (59. Hahn), Spannaus (36. Beti), Brunner, Deiters, Struckmeyer (39. Arbeiter), Rieneckert (38. Apel), Filippov, Pflug, Bode
SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Stretzel (61. Wachsmuth), Festerling, Keck (85. Bressel), Rogacki, Lüderitz (76. Weidner), Trute (86. Boje), Niehoff, Keil, Braitmaier
Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65