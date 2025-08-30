Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der SC Freital vor 237 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau freuen.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

71. Minute: SC Freital baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Philip Weidauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Tänzer, Frenzel, Horschig (77. Hendrich), Adler, Von Brezinski (86. Melcher), Schiemann (68. Weidauer), Fluß (77. Schulze), Herold, Heidler (86. Kreische), Böcker

VfB Empor Glauchau: Wiener – Bochmann (83. Degel), Mack, Werrmann, Sieber, Börner (83. Schädel), Luge (46. Mende), Anger (66. Barth), Knoll (50. Albustin), Hertel, Hähnel

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237