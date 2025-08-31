Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II am Sonntag das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Gardelegen/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um André Stolle hat am Sonntag vor 82 Zuschauern auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 ganze acht Tore kassiert. Das Spiel endete 1:8 (0:3).

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (25.).

SSV 80 Gardelegen II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 25

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Gordon Krause im gegnerischen Tor. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Schon eine Minute später konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Die Gardeleger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lenz (25. Kurpiers), Köhler (52. Borchert), Wulfänger, Osmers, Zausch, Tegge, Lemme, Lübke (72. Reiner), Houssemeddine, Kuthe

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Müller, Eisert (65. Grabowski), Stolz, Burdack, Al Khelef, Wulff, Galkowski (62. Müller), Wazar Hasan, Kreitz, Nowak

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82