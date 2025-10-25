Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte ein deutliches Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kreveser legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Kreveser SV führt nach 28 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II steckte dreimal Gelb ein. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (87.). Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Kiebach, C. Rosenkranz, R. P. Rosenkranz, Pieper, Döring, Engelfried (66. Riemann), Rathke (76. Thiede), Thomsen, Zimmermann, Nitzsche (66. Präbke)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Werner (90. Roitsch), Goudou, Kurpiers, Lenz (84. Majewski), Liebelt (67. Reiner), Peters, Osmers (46. Lübke), Giesecke, Wulfänger, Berezovskyi

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61