Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte ein deutliches Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Christian Rosenkranz (Kreveser SV) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Kreveser legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte dreimal Gelb. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (87.). Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – R. P. Rosenkranz, Nitzsche (66. Präbke), Thomsen, Döring, Kiebach, Zimmermann, C. Rosenkranz, Pieper, Rathke (76. Thiede), Engelfried (66. Riemann)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Berezovskyi, Lenz (84. Majewski), Goudou, Osmers (46. Lübke), Giesecke, Werner (90. Roitsch), Peters, Liebelt (67. Reiner), Wulfänger

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61