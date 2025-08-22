Für den Gastgeber Möringer Sportverein endete das Duell mit dem TuS Wahrburg am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Tom Salemski (TuS Wahrburg) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Möringerer doch noch belohnen: In der vierten Minute wurde das Gegentor durch Paul Schönburg erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Bereits zwei Minuten darauf konnte Richardt Klipp (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wahrburg erlangen (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Möringer Sportverein rutschte somit auf Platz eins.

Möringer Sportverein: Bauer – Hutsu, Bünnig, Huch (77. F. M. Köppe), Rosentreter (62. Mayer), Schönburg, Schilling, M. Köppe, Kumpe, Siegert, Lauck

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Leppin (54. Klipp), Wennrich, Schnee, Schlegel (90. Schreiber), Radelhof, Heyder, Burghard, Weikert (46. Rieke), Salemski (80. Schulz), Assmann

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183