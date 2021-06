Corona-Impfungen bei deutschem Gruppengegner Portugal

Lissabon (dpa) - Fast die gesamte EM-Delegation der Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo ist gegen das Coronavirus geimpft, teilte der nationale Fußball-Verband FPF mit.

Die Aktion sei in enger Abstimmung mit der Task Force zur Impfung gegen Covid-19 durchgeführt worden. Wer genau geimpft wurde, wurde nicht mitgeteilt.

Der deutsche EM-Gruppengegner Portugal hatte sich am 4. Juni in einem Testspiel in Madrid gegen die Spanier 0:0 getrennt. Bei Spaniens Nationalmannschaftskapitän Sergio Busquets wurde anschließend ein positiver Corona-Befund festgestellt. Eine spanische Zeitung hatte anschließend berichtet, dass die Portugiesen in Quarantäne müssten. Die gesamte EM-Reisegruppe um Ronaldo & Co. sei am Vortag vor dem Training aber negativ getestet geworden.