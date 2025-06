Halle - Die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt 41 Künstlerinnen, Künstler und Projekte mit insgesamt rund 351.800 Euro. Wie die Stiftung mitteilte, beschloss das der Stiftungsrat in seiner Sitzung am Mittwoch. Für die zweite Ausschreibungsrunde 2024 seien 145 Anträge eingereicht worden. Entscheidend für eine Förderung seien Originalität und Realisierbarkeit der Vorhaben sowie deren Bedeutung für die Kulturlandschaft des Landes.

„Diese Förderrunde zeigt einmal mehr, wie vielfältig, kreativ und lebendig die Kunstszene in Sachsen-Anhalt ist“, sagte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU), der dem Stiftungsrat angehört. Stiftungsdirektorin Manon Bursian betonte, mit den Förderungen könnten Künstlerinnen und Künstler verlässlich unterstützt und internationale Impulse ermöglicht werden.

Kirchenfenster, Barockmusik und Impro-Theater

Gefördert werden unter anderem Ausstellungen, Publikationen, Musikprojekte und Filme. So erhält etwa die Evangelische Kirchengemeinde Mühlsdorf einen Zuschuss zur Neugestaltung von Kirchenfenstern durch den Künstler Julian Plodek. Auch das Improvisationsfestival „Impronale“ in Halle und das Barockmusikprojekt „Mikrokosmos-Makrokosmos“ beim Heinrich-Schütz-Fest sollen unterstützt werden.

Zudem wurden zahlreiche Arbeitsstipendien vergeben, etwa an Kunstschaffende aus den Bereichen Bildende Kunst, Design, Fotografie und Medienkunst. Das Aufenthaltsstipendium Ahrenshoop geht 2025 an Benjamin Borisch und Svenja Deking. Internationale Arbeitsstipendien erhalten Hermann Grüneberg (New York) und Katharina Gahlert (Pond Farm, Kalifornien).

Wettbewerb für den Sarg Ottos des Großen

Im Sommer plant die Stiftung zudem einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Sarges für die Grablege Ottos des Großen im Magdeburger Dom. Der bisherige Sarg sei aufgrund starker Schäden nicht mehr verwendbar.

Anträge für die nächste Förderrunde können bis zum 10. November 2025 online eingereicht werden.