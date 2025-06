Offenbach - Ab dem Nachmittag drohen kräftige Gewitter im Osten und Südosten Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dazu Starkregen, Sturmböen und Hagel.

„Lokal sind vor allem im Osten und Südosten am Nachmittag und Abend auch unwetterartige Gewitter möglich“, sagte die Meteorologin Jacqueline Kernn vom DWD. Die Hauptgefahr gehe von schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen aus. Diese könnten Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde erreichen. Äste könnten abbrechen oder Bäumen umstürzen.

Bis zu 40 Liter Regen in kurzer Zeit

„Neben den Böen kann Hagel auftreten, der im Osten bis zu zwei Zentimeter Durchmesser und im Südosten bis zu vier Zentimeter Durchmesser erreichen kann“, erklärte die Meteorologin. Auch mit Starkregen müssten die Menschen in den betroffenen Regionen rechnen: Laut DWD sind im Osten Mengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter und im Südosten Mengen bis zu 40 Liter in kurzer Zeit möglich. So dürften auch kleinere Überschwemmungen nicht ausgeschlossen werden.

Im Laufe des Abends sollen die Gewitter dann in Richtung Osten und Südosten abziehen - das Wetter beruhigt sich insgesamt in der Folge. In der Nacht zieht dann von Westen her neuer Regen auf.