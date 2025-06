Die 88-Jährige stirbt im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Langenhagen - Eine 88 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Langenhagen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Die Frau wurde am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht, wo sie später an ihren schweren Verletzungen starb, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ein 38-Jähriger fuhr demnach mit seinem Auto mutmaßlich bei Rot über die Kreuzung und stieß dabei mit der von rechts kommenden Frau auf dem Fahrrad zusammen. Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt.