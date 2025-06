Zum Ferienbeginn starten zahlreiche Passagiere von Leipzig und Dresden in den Urlaub. Die Sonnenziele in Südeuropa sind besonders gefragt.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt startet die Urlaubssaison mit Hochbetrieb an den Airports (Archivbild)

Leipzig/Halle/Dresden - Zum Start der Sommerferien in Sachsen und Sachsen-Anhalt heben am Wochenende insgesamt 81 Passagierflugzeuge von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ab. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, entfallen 55 Flüge auf den Airport Leipzig/Halle und 26 auf den Flughafen Dresden. Am ersten Ferienwochenende erwartet der Flughafenbetreiber bis zu 24.500 Fluggäste an beiden Flughäfen.

Ferienflieger starten durch

Allein ab Leipzig/Halle sind 32 Ferienflüge geplant – etwa nach Antalya (Türkei), Palma de Mallorca (Spanien), Hurghada (Ägypten) und Heraklion (Griechenland). Größte Ferienfluggesellschaft vor Ort ist Marabu mit 14 Starts, gefolgt von Sun Express, Condor und Freebird Airlines. Hinzu kommen 13 Linienflüge, darunter zehn nach Frankfurt.

In Dresden stehen zwölf Urlaubs- und 14 Linienflüge auf dem Plan. Besonders gefragt sind Verbindungen nach Antalya, Mallorca und die griechische Insel Rhodos. Die Lufthansa startet zum Ferienauftakt ab Dresden am häufigsten. Die Airline verbindet die Region mit ihren Drehkreuzen Frankfurt und München.

Parkplatzengpässe erwartet – Onlinebuchung empfohlen

Wegen hoher Nachfrage rät die Flughafenbetreiberin insbesondere in Leipzig/Halle zur frühzeitigen Onlinebuchung von Parkplätzen.