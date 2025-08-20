Der VFC Plauen hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen den FC Förderkader Rene Schneider mit 2:4 (1:4).

VFC Plauen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen FC Förderkader Rene Schneider

Plauen/MTU. Am Sonntag haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Danylo Sorokolita (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sorokolita (9.) erzielt wurde.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – 9. Minute

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Die Partie blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VFC Plauen kassierte zweimal Gelb. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Bammler, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Ibisevic (72. Bammler), Schulz, Petzold, Tauscher, Plank, Liebig, Koumpous, Burdusudis (72. Tiepner), Langer

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Wolff (70. Apelt), Schmidt, Asad (64. Zepuntke), Bloch (76. Kruse), Sahwil (64. Latta), Lampe, Sanguinette, Rülke (64. Walkhoefer), Sorokolita (33. Schultz), Ahrens

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50