Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

VFC Plauen führt in Minute 7 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Minuten später konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Petzold, (69. Tauscher), Burdusudis, Ibisevic (69. Bammler), Schulz, Langer, (80. Tiepner), Wunderlich, Liebig

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Ramoth, Kämpf (63. Goedicke), Hauck, Leiting, Zefi (60. Loyda), Sellenthin (46. Linsenbarth), Alekeachah, Gnodtke, Sambale, Felgentreff

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70