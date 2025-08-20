Für den Berliner SC endete der 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt Berliner SC gegen VFC Plauen ein: 0:1

Berlin/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Berliner SC und VFC Plauen. 20 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Hubertussportplatz NR1.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Lorenz (75. Dalal), Yilmazcelik (62. Joseski), Dogan, Munajjed, Rexha (75. Olarte Kambergs), Koomson (55. Kindt), Yevchuk (55. Waldeck), Gültekin, (46. Okpalaike), Hakim

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Schulz, Langer, (58. Ibisevic), Liebig, Wunderlich, Tauscher, Burdusudis (90. Tiepner), Plank

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20