Am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 3:2 (3:2)-Heimsieg über den BFC DYNAMO U19.

Gleich nach dem Anstoß schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Ibisevic den Ball ins Netz (7.).

Minute 7: VFC Plauen liegt mit 2:0 vorne

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Plauen sicherte (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Burdusudis, Wunderlich, Ibisevic (69. Bammler), Petzold, (80. Tiepner), Liebig, Schulz, (69. Tauscher), Langer

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Zefi (60. Loyda), Sellenthin (46. Linsenbarth), Felgentreff, Kämpf (63. Goedicke), Sambale, Leiting, Alekeachah, Ramoth, Hauck, Gnodtke

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70