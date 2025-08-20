Kantersieg für den BFC Preussen: Am 26. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den VFC Plauen feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 7:1 (4:0).

Berlin/MTU. Siebenmal hat der BFC Preussen am Sonntag gegen die Gegner aus Plauen eingenetzt. 7:1 (4:0) für die Berliner.

Arijan Emini (BFC Preussen) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Jasin Abou-Chaker (12.) erzielt wurde.

BFC Preussen führt mit 2:0 – Minute 12

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Adem Demir, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (88.). Der BFC Preussen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Simao (58. Isik), Abou-Chaker (46. Mücke), Taskiran (58. Körber), Rehberg, Klimpke (58. Dworzynski), Xydias (58. Tuncer), Emini (63. Demir), Daskan, Yildirim, Rmieh

VFC Plauen: – (78. Poliakov), (46. Gönül), Plank, Liebig, Tauscher, Langer, Burdusudis, Bammler

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20