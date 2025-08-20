Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den BFC Preussen fuhr der VFC Plauen am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber. Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Schon kurz nach Spielstart schoss Dayvin Rehberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins Netz (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

Bereits drei Minuten darauf konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Schulz, Koumpous, Burdusudis (87. Tiepner), Wunderlich, Plank, Liebig, Petzold, Langer

BFC Preussen: Saatci – Dworzynski (64. Simao), Peter, Klemme (64. Xydias), Klimpke, Can (36. Sassi), Rmieh (76. Tuncer), Rehberg, Daskan, Maleca (36. Abou-Chaker), Dagdemir

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48