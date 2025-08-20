Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Borea Dresden heimste der VFC Plauen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen das Team aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Norman Zschach am Ende der ersten Halbzeit, als Spieler Nummer 12 für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

49. Minute: VFC Plauen liegt mit 2:0 vorne

In der 78. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Edgar Knötzsch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Dresden erlangte (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – Plank (81. Blank), (64. Langer), Wunderlich, Petzold, Tiepner (41. Koumpous), Burdusudis, (81. Zapf), Schulz, (64. Tauscher)

SC Borea Dresden: Borschel – Exner, Fröhlich, Semar, Mende, (77. Wagner), Förster (64. Mikulsky), Schulze (77. Walther), Knötzsch

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51