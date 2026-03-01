Eine herbe Schlappe erlitt der SV Mertendorf an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Michael Schöppe. Der Trainer von Mertendorf musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Naumburg beobachten.

In Minute 12 schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Mertendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 33

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 20 (Naumburg) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Naumburger als Sieger vom Platz. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Pöhlandt, Mehlig, Schmidt, Jurke, Boltze (46. Bakhet), Weibezahl (39. Below), Roßner (77. Heidler), Schumann (77. Stolze), Seyfarth

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40