Für den VFC Plauen endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der Berliner SC haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Mirac Balsüzen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (12.).

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und Berliner SC – 12. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Thormann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Berlin sicherte (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Plank, Liebig, Tiepner (84. Blank), Wunderlich (46. Zapf), Schulz, Petzold, Burdusudis

Berliner SC: Ahmad – Thormann, Koomson (78. Waldeck), Rehfeld, Dogan, Gültekin (78. Zhu), Okpalaike (83. Lorenz), Balsüzen (63. Munajjed)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62