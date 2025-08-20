Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SC Borea Dresden fuhr der VFC Plauen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Dresden durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

49. Minute: VFC Plauen führt mit zwei Toren

In der 78. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VFC Plauen steckte noch einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu bescheren (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (64. Langer), Plank (81. Blank), Petzold, Wunderlich, Tiepner (41. Koumpous), Schulz, (64. Tauscher), Burdusudis, (81. Zapf)

SC Borea Dresden: Borschel – Semar, Fröhlich, Förster (64. Mikulsky), Knötzsch, Mende, Schulze (77. Walther), Exner, (77. Wagner)

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51