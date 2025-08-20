Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem überragenden 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. Gleich siebenmal hat der BFC Preussen am Sonntag gegen die Gäste aus Plauen eingenetzt. 7:1 (4:0) für die Berliner.

Gleich nach Spielstart schoss Arijan Emini das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jasin Abou-Chaker (12.) erzielt wurde.

Minute 12: BFC Preussen mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (88.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Yildirim, Taskiran (58. Körber), Emini (63. Demir), Klimpke (58. Dworzynski), Daskan, Simao (58. Isik), Xydias (58. Tuncer), Rehberg, Abou-Chaker (46. Mücke), Rmieh

VFC Plauen: – Tauscher, Burdusudis, (46. Gönül), Bammler, Plank, Langer, Liebig, (78. Poliakov)

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20