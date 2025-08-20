Der VFC Plauen errang am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Dresden durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Norman Zschach, als Spieler Nummer 12 für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Elias Burdusudis (49.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

Minute 49: VFC Plauen liegt mit 2:0 vorne

In der 78. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu verschaffen (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – Plank (81. Blank), Burdusudis, (64. Langer), (81. Zapf), Schulz, (64. Tauscher), Wunderlich, Tiepner (41. Koumpous), Petzold

SC Borea Dresden: Borschel – (77. Wagner), Knötzsch, Mende, Semar, Förster (64. Mikulsky), Schulze (77. Walther), Fröhlich, Exner

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51