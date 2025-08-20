Der VFC Plauen errang am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Plauener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Ibisevic der Torschütze (7.).

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 7. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Die Partie blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Burdusudis, Petzold, Ibisevic (69. Bammler), Liebig, Langer, (69. Tauscher), Schulz, (80. Tiepner), Wunderlich

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Leiting, Gnodtke, Sambale, Sellenthin (46. Linsenbarth), Zefi (60. Loyda), Felgentreff, Hauck, Alekeachah, Ramoth, Kämpf (63. Goedicke)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70