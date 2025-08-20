Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Dresden durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Elias Burdusudis (49.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen liegt in Minute 49 2:0 vorn

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VFC Plauen kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu verschaffen (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: Nahrendorf – Richter (64. Langer), Wunderlich, Spörl (81. Zapf), Plank (81. Blank), Petzold, Burdusudis (84. M. Schulz), Tiepner (41. Koumpous), T. Schulz, Walzel (64. Tauscher)

SC Borea Dresden: Borschel – Semar, Schulze (77. Walther), Exner, Fröhlich, Knötzsch, (77. Wagner), Mende, Förster (64. Mikulsky)

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51