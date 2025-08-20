Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem überlegenen 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. Gleich siebenmal hat der BFC Preussen am Sonntag gegen die Gäste aus Plauen eingenetzt. 7:1 (4:0) für die Berliner.

Gleich nach dem Anstoß schoss Arijan Emini das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jasin Abou-Chaker (12.) erzielt wurde.

12. Minute: BFC Preussen mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Emini (63. Demir), Taskiran (58. Körber), Rmieh, Xydias (58. Tuncer), Abou-Chaker (46. Mücke), Yildirim, Daskan, Klimpke (58. Dworzynski), Simao (58. Isik), Rehberg

VFC Plauen: – Plank, (46. Gönül), Liebig, Tauscher, Langer, Bammler, (78. Poliakov), Burdusudis

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20