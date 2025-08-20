Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber BFC Preussen vor 20 Zuschauern gegen den VFC Plauen mit einem überragenden 7:1 (4:0) durch.

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Plauen untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Arijan Emini das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Berliner legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jasin Abou-Chaker der Torschütze (12.).

BFC Preussen liegt in Minute 12 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Adem Demir, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu festigen (88.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Xydias (58. Tuncer), Simao (58. Isik), Abou-Chaker (46. Mücke), Klimpke (58. Dworzynski), Yildirim, Daskan, Rmieh, Taskiran (58. Körber), Rehberg, Emini (63. Demir)

VFC Plauen: – (78. Poliakov), Burdusudis, Langer, Tauscher, (46. Gönül), Liebig, Bammler, Plank

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20