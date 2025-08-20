Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 fuhr der VFC Plauen am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Spieler Nummer 2 (VFC Plauen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 44. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Andrii Shalabai (Schwerin) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis, Langer, Koumpous (62. Petzold), Liebig, Wunderlich, Schulz, Tauscher, (62. Ibisevic), Plank

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Röpke, Hartig (69. Fuchs), Müller, Barati (69. Rühlke), Jaap (85. Witt), Shalabai, Schäfer (75. Bilson), Zellmann, Elgezawy (85. Stepantsev), Szulczyk

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50