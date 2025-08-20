Die Tennis Borussia Berlin U19 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 50 Zuschauern einen klaren 5:3 (0:3)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Am Samstag haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (0:3). Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 5:3 (0:3).

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Plauenern eine unverhoffte Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 21 (31.) erzielt wurde.

Tennis Borussia Berlin U19 hinkt 0:2 hinterher – 31. Minute

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Spieler Nummer 8 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous (86. Kolomiiets), Petzold, Langer, (61. Tiepner), Liebig, Tauscher, Wunderlich (71. Gönül), Schulz

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50