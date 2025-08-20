Der Tennis Borussia Berlin U19 gelang es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 5:3 (0:3) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). In einer schlagartigen Kehrtwende hat die Tennis Borussia Berlin U19 nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 5:3 (0:3) bezwungen.

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Plauenern eine unerwartete Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Spieler Nummer 21 (31.) erzielt wurde.

31. Minute: Tennis Borussia Berlin U19 mit 0:2 im Rückstand

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (88.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich (71. Gönül), Liebig, Tauscher, Langer, Schulz, Koumpous (86. Kolomiiets), (61. Tiepner), Petzold

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50