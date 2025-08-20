Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Sonntag hat der VFC Plauen im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den FC Hertha 03 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:3)-Niederlage gegen Hertha beobachten.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Schulz den Ball ins Netz.

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – Minute 24

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Petzold, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Koumpous, Langer (46. Tauscher), Liebig, Wunderlich, Schulz

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Dögenci (82. Dimitriou), Steinrücken, Kozian (73. Schultze), Kirakos (58. Meki), Weber, Van-Dunem (46. Sylla), Schulz, Sperling, Strana (58. Baba)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71