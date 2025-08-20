Eine deutliche Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die Tennis Borussia Berlin U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 77 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Spieler Nummer 10 für Berlin traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 musste zweimal Gelb hinnehmen (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Die Berliner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Spieler Nummer 10 der Torschütze (60.).

60. Minute: VFC Plauen 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 23 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Petzold, Liebig, Plank, Schulz, Langer, Burdusudis (70. Ibisevic), Koumpous, Wunderlich, Tauscher

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77