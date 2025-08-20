Eine deutliche Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die Tennis Borussia Berlin U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 77 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das Spiel zwischen Plauen und Berlin ist mit einer deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die Tennis Borussia Berlin U19 steckte zweimal Gelb ein (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

60. Minute: VFC Plauen mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Schon drei Spielminuten darauf konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Tauscher, Schulz, Liebig, Burdusudis (70. Ibisevic), Koumpous, Langer, Plank, Wunderlich, Petzold

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77