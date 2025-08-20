Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Charalampos Koumpous das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Sullyvan Domres (18.) erzielt wurde.

FC Mecklenburg Schwerin U19 und VFC Plauen – 1:1 in Minute 18

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Elgezawy (83. Jaap), Szulczyk (70. Bilson), Fuchs (83. Barati), Röpke, Zellmann, Rühlke, Shalabai, Hartig, Henke, Domres (46. Pischel)

VFC Plauen: – Koumpous, Plank, Wunderlich, Tauscher, Langer, Burdusudis, Liebig, Petzold

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65