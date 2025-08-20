Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem FC Mecklenburg Schwerin U19 ein 3:2 (2:1)-Triumph über den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Charalampos Koumpous (VFC Plauen) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).

Minute 18 FC Mecklenburg Schwerin U19 gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plauener aber nicht mehr aufholen. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Domres (46. Pischel), Röpke, Zellmann, Rühlke, Fuchs (83. Barati), Elgezawy (83. Jaap), Shalabai, Henke, Szulczyk (70. Bilson), Hartig

VFC Plauen: – Wunderlich, Burdusudis, Koumpous, Langer, Petzold, Liebig, Plank, Tauscher

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65