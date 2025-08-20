Dem FC Hertha 03 glückte es am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 69 Zuschauer waren live dabei.

Berlin/MTU. Die 69 Besucher des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten die Gäste aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän.

Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

62. Minute: FC Hertha 03 mit 2:0 Vorsprung

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Ben Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (62.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Schulz, Bunger, Sylla, Van-Dunem (70. Soliman), Kirakos, Sperling, Strana (60. Meki), Ögüt, Güler (60. Voigt), Kozian (28. Dögenci)

VFC Plauen: – Liebig, (54. Burdusudis), Koumpous, Langer, Plank, Schulz (79. Ibisevic), Petzold, Wunderlich, Tauscher

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69