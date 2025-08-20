Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Coach Marcel Jankowski aus dem Kräftemessen mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 80 Besuchern auf dem ESV Lok Platz II geboten. Die Rostocker waren den Gästen aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Langer, Schulz, Plank, Koumpous, Tauscher (75. Tiepner), Wunderlich, Petzold, Burdusudis

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80