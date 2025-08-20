Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Trainer Marcel Jankowski aus dem Duell mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker besiegten das Team aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

42. Minute: FC Förderkader Rene Schneider vorne dank Doppelpack von – 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 7 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (80.). Damit war der Sieg der Rostocker entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Langer, Tauscher (75. Tiepner), Koumpous, Petzold, Schulz, Plank, Burdusudis

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80