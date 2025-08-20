Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 heimste der VFC Plauen am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Spieler Nummer 2 traf für den VFC Plauen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Plauener konterten in der 44. Spielminute. Diesmal war Carlos Hartig der Torschütze.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andrii Shalabai den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schweriner aber nicht mehr wettmachen. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Koumpous (62. Petzold), Liebig, Plank, Burdusudis, Tauscher, Schulz, (62. Ibisevic), Langer, Wunderlich

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Barati (69. Rühlke), Szulczyk, Hartig (69. Fuchs), Zellmann, Shalabai, Jaap (85. Witt), Schäfer (75. Bilson), Elgezawy (85. Stepantsev), Röpke, Müller

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50