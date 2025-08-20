Der VFC Plauen errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. In einer überraschenden Wende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den BFC Preussen mit einem 2:1 (2:1) bezwungen. Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Dayvin Rehberg für BFC traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

VFC Plauen Kopf an Kopf mit BFC Preussen – 1:1 in Minute 12

Schon drei Minuten später konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (15.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Koumpous, Wunderlich, Petzold, Liebig, Plank, Burdusudis (87. Tiepner), Langer, Schulz

BFC Preussen: Saatci – Maleca (36. Abou-Chaker), Dagdemir, Klimpke, Dworzynski (64. Simao), Rehberg, Daskan, Klemme (64. Xydias), Peter, Can (36. Sassi), Rmieh (76. Tuncer)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48